Тенис Зверев към Медведев: Ти си най-добрият тази година 13 октомври 2019 | 13:39 0



копирано

Даниил Медведев продължава да доминира мъжкия Тур, като поредният му успех дойде на Мастърс турнира в Шанхай. На финала руснакът преодоля Александър Зверев с 6-4 6-1, като дори за миг не изпусна инициативата в двубоя. Това бе шести пореден финал за световния №4, като сред тях бе този на US Open и другата му титла от категория ATP 1000 в Синсинати. The Great Wall of China! @DaniilMedwed wins a second Masters 1000 in a row - taking down Zverev 6-4 6-1 in Shanghai #RolexSHMasters pic.twitter.com/xBIXCKYPlk — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2019 Съперникът му от двубоя за трофея не спести суперлативи за Медведев по време на награждаването: „Първо поздравления за Даниил,“ започна Саша. „Ти си може би най-добрия играч в света през последната година. Начинът, по който играеш е невероятен. Пожелавам ти всичко най-добро за следващите турнири. Шест поредни финала… мисля, че можеш да стигнеш до девет. Пожелавам ти късмет, на теб и екипа ти, подобрихте се много в последната година.“ Самият Зверев също може да извлече много позитиви от представянето си, след като елиминира Роджър Федерер и показа добър тенис през цялата седмица: „Искам да благодаря и на своя отбор. Благодаря, че сте с мен и ме подкрепяте, че сме заедно в тежките моменти. Беше емоционално пътуване както на корта, така и извън него. Ще става по-добре, обещавам ви, аз ще ставам по-добър. В един момент заедно ще вдигнем трофей отново.“ Sascha is cracking jokes as always #zverev #Medvedev @TennisTV pic.twitter.com/8kNTyYCsWi — Salty (@racketabuse1) October 13, 2019 Шампионът върна жеста към опонента си и също отправи добри думи по негов адрес: „Каква прекрасна вечер. Искам първо да поздравя Саша. Страхотна седмица, имаше невероятни мачове тук. 15-13 в тайбрека срещу Шарди, победи Роджър… Мисля, че отново ще се завърнеш в такава форма, тъй като си един от най-добрите в света. Също поздравления и към отбора ти. Може и да нямахте най-добрата година, но виждам с какъв професионализъм подхождате, как живеете за тениса и мисля, че ще се завърнеш. Продължаваш да бъдеш един от най-добрите в света. Поздравления за вас.“ Даниил продължи с благодарностите към хората от неговото обкръжение: „Искам да благодаря и на своя треньор, който е тук с мен, както обикновено – всяка седмица, всеки ден. Върши чудесна работа и съм много щастлив да го имам на своя страна, благодаря ти много. Искрено благодаря на всички, които не са тук в Китай, но са важни за мен. Започвайки със своята съпруга – с нея се чувствам непобедим, тя вярва повече в мен, отколкото аз самия. Усещането е прекрасно. Разбира се, благодарности към семейството ми – сестра ми и родителите ми, които винаги са ме подкрепяли. Към целия ми отбор – хората, които не виждате по турнирите, но ме правят по-силен всеки ден.“ След днес Медведев се насочва към Москва, където ще играе на VTB Kremlin Cup през следващата седмица. TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 939

1