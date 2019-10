Тенис Медведев се разправи със Зверев на финала в Шанхай (видео) 13 октомври 2019 | 13:22 - Обновена 0



The moment @DaniilMedwed claimed his third title in six events since July at @SH_RolexMasters! pic.twitter.com/EdDYhOpZEF — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2019 В шестия си пореден финал и общо девети за годината Медведев взе общо седма титла в кариерата си и четвърта за сезона. Първия си трофей тази година финалистът на US Open грабна в София през февруари.

Daniil Medvedev is the 2019 @SH_RolexMasters champion! pic.twitter.com/aMTZyfvhkw — ATP Tour (@atptour) October 13, 2019 Руснакът е в серия от девет поредни победи без загубен сет, като има 29 успеха в последните си 32 мача. Той е и лидер за сезона с вече 59 победи. Руснакът Даниил Медведев спечели турнира от категорията "Мастърс" в Шанхай. Поставеният под номер 3 Медведев победи петия поставен Александър Зверев с 6:4, 6:1 след 74 минути игра. 23-годишният руснак пропиля ранен аванс от 3:0, но след 4:4 той взе седем поредни гейма по пътя си към успеха.В шестия си пореден финал и общо девети за годината Медведев взе общо седма титла в кариерата си и четвърта за сезона. Първия си трофей тази година финалистът на US Open грабна в София през февруари.Руснакът е в серия от девет поредни победи без загубен сет, като има 29 успеха в последните си 32 мача. Той е и лидер за сезона с вече 59 победи.

