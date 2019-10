Раул: Хубаво е за футбола да се появяват млади играчи като Ансу Фати

Легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес коментира 16-годишната сензация на Барселона през този сезон Ансу Фати

“Той е от тези играчи, които се появяват в един момент и притежават нещо различно. Трябва да има търпение и спокойствие, както и да се наслаждава на себе си. Мисля, че е хубаво за футбола да се появяват млади играчи с подобни качества. Успехът му ще зависи от това какво ще прави на терена, докато следва своя път”, заяви Раул.

[MD] | Raúl: "Ansu Fati has to enjoy himself."



Former Real Madrid player Raúl Gonzalez made his debut at the age of 17. Yesterday he spoke about Ansu Fati.



Raúl:" He's one of those young players who appear at times and have something completely different about them." pic.twitter.com/tMMSmPdakv