Джейми Карагър посочи любимия си футболист на Ливърпул

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър разкри кой е любимият му играч от настоящия състав на мърсисайдци. Това е крилото Садио Мане , за когото бившият защитник не спести похвалите си.

“Още след първите няколко мача казах, че Мане, може би заедно с Рахим Стърлинг, е сигурно най-доброто ляво крило в света. Абсолютно го обичам, той е любимият ми играч в клуба. Брилянтен е, винаги има усмивка на лицето си. Вкарва голове, асистира на останалите. Той е този, който пристигна още в самото начало на престоя на Юрген Клоп, първото му наистина голямо попълнение. Мисля, че оттогава насам той просто става все по-добър и по-добър. Той е машина”, заяви Карагър пред клубния сайт.

"I absolutely love him, he's my favourite player at the club. He's brilliant, he's always got a smile on his face, always there."@Carra23 believes Mane is now among the elite in world football https://t.co/CuKuny1dLz