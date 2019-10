ММА Димитриъс Джонсън победи в турнира на ONE FC (видео) 13 октомври 2019 | 10:20 0



В първия рунд Джонсън използва борбата си, за да сведе боя до земята. Замаскира дабъл лег тейкдауна с десен и се гмурна светкавично. Кингад се озова на платното и всеки негов опит да се изправи бе посрещнат с хедлок или гилотина от страна на Димитриъс. След известно време Кингад успя да стане но бе зашеметен с тежък удар и отново свален на земята. Джонсън заключи кимура от сайд контрол, но не успя да я завърши поради височината на главата на опонента си. И все пак, Кингад оцеля в първият рунд, но това бе сигурен знак, че Джонсън ще може да доминира схватката.



Вторият рунд беше почти същия. Джонсън събори Дани Кингад на земята рано и видяхме разликата в граплинга на двамата състезатели. Бързи и ефективни пасове на гарда със смяна на таза от страна на американеца. Най-големият успех за Кингад бе опит за кимура и връщания към гард. Граплинг уменията на Джонсън без съмнение бяха изненадващи за Кингад. В промоционалното видео преди двубоя, той каза, че планира докаже, че именно там можем да намерим слабото място на “Майти Маус. Поредният доминантен рунд за Димитриъс Джонсън.

Третият рунд бе подобен на миналите. С малката разлика, че Кингад намери момент, в който бе в горна позиция. Джонсън бързо преобърна ситуацията и показа, че няма равен в скрамбълите. Граплинг уменията и опитът на Димитриъс бяха твърде много за Кингад в този двубой.



Видео на срещата можете да гледате във нашата видео секция по-долу.

