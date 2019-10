Бокс Уорингтън поиска обединителен мач с Лео Санта Крус и Валдес 13 октомври 2019 | 10:13 - Обновена 0



копирано



Веднага след двубоя Уорингтън отправи предизвикателство към други двама шампиони - Лео Санта Круз и Оскар Валдес. "Round of applause for Takoucht everyone!"



It's little moments like this that make @J_Warrington an absolute legend #NoFilterBoxing pic.twitter.com/xfKISTKPyD — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 13, 2019

"Нека да направим обединителен мач. Готов съм за подобен двубой през 2020 г. Те вече отхвърлиха предложение да се бият с мен. Ще се радвам да направя подобен мач на стадиона на "Лийдс" - "Елън Роуд"."

Уорингтън има 30 победи от 30 мача

Звездата на британския бокс Джош Уорингтън продължи с впечатляващото представне и поиска обедининтелен мач за световната корона. Той защити за трети път титлата на Международната боксова федерация в категория перо. Гордостта на Лийдс пречупи още във втория рунд Софиан Такущ (Фр) пред 14 000 фенове.Веднага след двубоя Уорингтън отправи предизвикателство към други двама шампиони - Лео Санта Круз и Оскар Валдес."Нека да направим обединителен мач. Готов съм за подобен двубой през 2020 г. Те вече отхвърлиха предложение да се бият с мен. Ще се радвам да направя подобен мач на стадиона на "Лийдс" - "Елън Роуд"."Уорингтън има 30 победи от 30 мача

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 241 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1