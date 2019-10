Бокс Джош Уорингтън защити отново световната си титла 13 октомври 2019 | 09:00 - Обновена 0



Джош Уорингтън не изпита проблеми при третата защита на световната титла в категория „перо“. Британецът нокаутира още във втория рунд френския си съперник Софиан Такуч. Още в началото на мача, в препълнената домашна зала в Лийдс, шампионът показа страхотна комбинация от 4 удара, която свари неподготвен претендента. Мощната агитка на „белите“ реагираше все по-шумно на всяко точно попадение и от първите секунди стана ясно, че мачът няма да е дълъг. С много комфортен аванс Уорингтън се оттегли да чуе наставленията на треньора си. "MARRRRCHING ON TOGETHER!"



Just listen to that atmosphere



Incredible scenes as @J_Warrington makes his way to the ring #WarringtonTakoucht pic.twitter.com/skuWcM8kVT — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 12, 2019 През вторите 3 минути нищо не се промени. Ляв прав и силен десен в тялото – aнгличанинът не спря да притиска противника. Прати го на пода с дясно кроше, но Такуч се изправи бързо. Следващата унищожителна комбинация беше достатъчна – нокаут секунди преди края на втората част. WHAT. A. PERFORMANCE!



Josh Warrington blows the roof off the First Direct Arena by stopping Takoucht in the second round!



Absolutely relentless #WarringtonTakoucht pic.twitter.com/PgLZQo6HLh — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 12, 2019 Уорингтън се надяваше на обединителен мач с някоя от другите звезди в дивизията, а по всяка вероятност това ще се случи през 2020 година. Големият проблем е, че битката на 90% ще е в Америка, далеч от домашната публика в Лийдс. boec.bg

