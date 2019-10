Усик отказа Уидърспун в дебюта си при най-тежките (видео)

Той издържа все пак до седмия рунд, когато от изтощение вече не можеше да продължи и мачът беше прекратен от реферите.

Превъзходството на Усик в шестия стана осезаемо, когато американският ветеран понесе много тежки удари. Канонадата продължи и в седмия, а в паузата преди осмия Уидърспун прецени, че не може да продължи и се отказа.

After only one fight at heavyweight, Usyk says he's ready to take on the top fighters in the division #UsykWitherspoon pic.twitter.com/g5gxHRkHZi