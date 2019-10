Бонучи влезе в топ 10 по мачове за Италия

Сърцатият футболист излезе от първата минута в домакинския мач с Гърция, спечелен с 2:0 и подпечатал класирането на “скуадра адзура” на Евро 2020, и измести от десетката легендата на “бианконерите” Алесандро Дел Пиеро.

92 - Leonardo #Bonucci has played 92 games with Italian National team, overtaking Alessandro Del Piero at the 10th position in the all-time appareances ranking with Italy. Icon. pic.twitter.com/31jnpX5zYl