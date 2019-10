Евро 2020 Лихтенщайн завърза възела за второто място в група F 12 октомври 2019 | 23:54 - Обновена 0



Доста любопитен развой имаше срещата между Лихтенщайн и Армения от група J. Двубоят завърши 1:1 и намали шансовете на арменците да се преборят за второто място, което в момента заема Финландия.

Сигурен победител в групата три кръга преди края е Италия с 21 точки, след като днес победи Гърция с 2:0. Финландия има 12, а при успех Армения щеше да събере същия актив, но след равенството остана с 10, колкото има и Босна и Херцеговина три кръга преди края на битките за класиране. Резултатът срещу Лихтенщайн откри Тигран Барсегян в 19-ата минута. Всичко за гостите вървеше по план до 72-ата минута, когато Яник Фрик възстанови равенството и донесе втората точка за Лихтенщайн в евроквалификациите. Not our day



But we will come back stronger pic.twitter.com/UI4AxomQHh — Official Armenian FF (@OfficialArmFF) October 12, 2019

