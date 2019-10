Дузпа в добавеното време развали празника на Рамос и Испания (видео)

Spain confirm their team to play Norway



Sergio Ramos becomes their most capped player of all time #NORSPA pic.twitter.com/zuWUi4uEmw — Goal (@goal) 12 октомври 2019 г.

Първата по-любопитна ситуация дойде едва в 22-ата минута, когато Омар Елабделауи с рабона качи топката на главата на Кинг, който обаче я прати в ръцете на Кепа. В 30-ата Хавард Нордвайт получи контузия и беше принудително заменен от Евен Ховланд, който веднага пропусна да се разпише след центриране от корнер. В 39-ата непокритият Елабделауи получи топката в близост до вратата, но се засуети и ударът му не беше проблем за противниковия страж.

Sergio Ramos surpasses Iker Casillas as Spain's most capped player of all time. pic.twitter.com/lnW5oBOIdy — FOX Soccer (@FOXSoccer) 12 октомври 2019 г.

Втората част започна по възможно най-добрия начин за гостите, които в 47-ата минута откриха резултата в своя полза след коварен изстрел на Саул от дъгата на наказателното поле. Още в следващата минута удар с глава на Кинг след изпълнение на корнер мина на сантиметри от вратата. В 67-ата топката кацна върху напречната греда след техничен удар на Фабиан . В 72-ата Саул блокира опасен удар на Оле Селнес, който секунди по-късно направи нов пропуск. В 78-ата Кинг надбяга Раул Албиол , но шутът му мина над вратата. В 90-ата за втори път в мача гредата спря Фабиан от това да се разпише. В добавеното време домакините си спечелиха дузпа, след като Кепа се сблъска с Елабделауи. Кинг се зае да я изпълни и я превърна в гол секунди преди последния съдийски сигнал.

Norway 1-1 Spain FT:



Saul

King



Joshua King's 94th minute equaliser rescues a point for Norway as Spain's 100% record comes to an end. pic.twitter.com/EscqW19X3f — Squawka News (@SquawkaNews) 12 октомври 2019 г.

Това беше първа грешна стъпка за Испания в този квалификационен цикъл. Въпреки това, тимът продължава да е убедителен лидер в групата с 19 точки или с 5 повече от втория Швеция. Норвегия все още е на четвъртата позиция, но вече с 9 пункта в актива си.





НОРВЕГИЯ - ИСПАНИЯ 1:1





0:1 Саул (47')

1:1 Кинг (90+4' д.)







Норвегия: Ярстейн, Елабделауи, Нордвайт, Аяер, Алесами, Йохансен, Берг, Хенриксен, Селнес, Йодегор, Кинг

Отборите на Норвегия и Испания завършиха наравно 1:1 на “Улевал” в мач от 7-ия кръг на евроквалификациите в група F, който се игра навръх националния празник на иберийската страна. Гостите поведоха в 47-ата минута чрез Саул Нигес , но Джошуа Кинг с гол от дузпа в последните секунди на срещата донесе точката за домакините. Днес Серхио Рамос изигра своя двубой номер 168 за родината си, като така се превърна в рекордьор по мачове за “Ла Фурия Роха”, с което задмина 167-те на Икер Касияйс.Кепа, Навас, Албиол, Рамос, Бернат, Себайос, Бускетс, Саул, Оярсабал, Родриго, Фабиан