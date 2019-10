Каземиро: Хвърлям се за топката сякаш отивам за чиния с храна

Халфът на Реал Мадрид Каземиро разкри какво се крие зад агресивния му стил на игра. Бразилецът заяви, че се хвърля за топката така сякаш отива за храна.

“Аз съм агресивен в начина си, по който се боря за топката. Не ми пука дали е 2-ата или 90-ата минута, винаги се хвърлям за топката сякаш отивам за чиния за храна. Винаги се боря за топката, като че ли ми е за последно”, сподели Каземиро в част от интервю за предаването Universo Valdano по Movistar+, което ще бъде излъчено във вторник.

