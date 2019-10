Психологическата атака на Байерн срещу световния шампион успя

“Анализирах всичко казано по темата и реших да не разчитам на Люка - призна Дешан. - Прецених така, защото не мисля, че след всичко това той беше в най-доброто си психологическо състояние. Люка Дин се справи добре на негово място и особено при спечелването на дуелите, което по принцип не му е силна страна.”

FT | Iceland 0-1 France



• Corentin Tolisso and Benjamin Pavard played the full 90 minutes.

• Kingsley Coman played 88 minutes.

• Lucas Hernández was an unused sub.



