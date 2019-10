Зверев се справи с Беретини и ще спори с Медведев за титлата в Шанхай

Германецът Александър Зверев се класира за шестия си финал на турнир от сериите "Мастърс" 1000. В полуфиналите в Шанхай той победи италианеца Матео Беретини с 6:3, 6:4.

По този начин в спора за титлата в неделя Зверев ще срещне руснака Даниил Медведев, който по-рано днес надигра също в два сета гръка Стефанос Циципас. Срещу Беретини Зверев затвърди силната си форма от последните седмици. Германецът записа цели 11 аса и направи само една двойна грешка, което му помогна да не загуби нито веднъж подаването си в мача. Зверев успя да вкара над 80 процента от първите си сервиси, като така спечели 34 от 38 разиграни точки.

Alexander zverev beats matteo berrettini 6-3 6-4 in the semifinals of the Shanghai masters #zverev #victory #semifinal #ShanghaiMasters ( Getty ) pic.twitter.com/rUAW9dNZWq