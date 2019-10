Моуриньо: Никой не превъзхожда Роналдо, дори Меси и Кристиано

Жозе Моуриньо беше помолен да назове най-добрия футболист, когото някога е виждал. Той обаче не посочи нито Лионел Меси , нито бившия си възпитаник Кристиано Роналдо . Специалния се спря на бразилската легенда Роналдо, с когото работи в Барселона

“Феномена Роналдо”, отговори на въпроса португалският наставник, като продължи: “Кристиано Роналдо и Лео Меси имат по-дълги кариери и продължават да са на върха всеки ден в продължение на 15 години. Но ако говорим конкретно за талант и умения, никой не превъзхожда Роналдо. Когато бях в Барселона с Боби Робсън, си дадох сметка, че той е най-силният футболист, когото бях виждал. Контузиите убиха една кариера, която можеше да бъде още по-невероятна, но талантът, който това 19-годишно момче имаше, беше нещо изумително. През 1997 г. Барселона игра на финал срещу Пари Сен Жермен (за КНК - б.р.) в Ротердам и победи с 1:0. Голът беше на Роналдо. Впечатляващо”, коментира Моуриньо пред LiveScore.

