Медведев прекърши Циципас в първия полуфинал в Шанхай

Daniil Medvedev at his BEST!



: @TennisTV | #RolexShMasters | @DaniilMedwed pic.twitter.com/g0DBfd6ENH — ATP Tour (@atptour) October 12, 2019 Първият сет мина без пробиви, като при 4:4 Циципас пропусна три поредни възможности да вземе подаването на своя противник. В тайбрека събитията отново се развиваха напълно равностойно, но Медведев взе аванс за 6:5 с единствения мини-пробив и това се оказа решаващо.





Втората част започна с ранен пробив на руснака и ситуацията за №6 в схемата Циципас изглеждаше безнадеждна. При 5:4 и подаване на Медведев се стигна до неочаквана промяна. Гръцкият тенисист, който бе взел едва три точки през този сет, когато Медведев бе на сервис, успя да пробие на 15 и изравни за 5:5. Руснакът от своя страна показа завидно хладнокръвие и веднага направи рибрейк, след което взе подаването си на 0 и така затвори срещата. 58 Match Wins

45 Hard-Court Wins

21 ATP Masters 1000 Wins

9 ATP Tour Finals



This is some sort of season from @DaniilMedwed



