Ван дер Саар призна: Имам интерес към позицията в Ман Юнайтед, това е фантастичен клуб

Манчестър Юнайтед изпитва сериозни проблеми на и извън терена в последните години след напускането на легендарната фигура на сър Алекс Фъргюсън. Един от основните фактори за тези проблеми, според специалистите, е липсата на последователна политика в спортно-техническото управление на клуба, за което говориха открито и някои от бившите мениджъри на тима в лицето на Жозе Моуриньо и Луис Ван Гаал, изказвайки недоволство от липсата на “футболни” хора в ръководството.

Вече от няколко сезона се очаква евентуално назначение в тази посока на спортен директор, като сред спряганите имена са много от бившите играчи на клуба били част от големите успехи през миналите две десетилетия.

United have vowed not to buy players based on commercial appeal.

Still no confirmation when/if a technical director will ever be appointed.

Meanwhile they’re 10 points behind Liverpool before the clocks have even gone back #MUFC