Везенков с 4 минути игра при убедителна победа на Олимпиакос в Евролигата

Най-резултатни за победата на Олимпиакос бяха Василис Спанулис и Никола Милутинов с по 17 точки, а още четирима играчи на гърците добавиха двуцифрен актив. За Валенсия с 12 точки приключи Джордан Лойд.

Повече поводи за радост имаше друг испански представител - Барселона, който победи с 87:63 руския Зенит Санкт Петербург и така записа втора победа в турнира. В двубоя имаше интрига до 30-ата минута, но в последната част каталунците вкараха 28 точки срещу едва 7 за съперника си, което доведе и до изразителния краен резултат. Кайл Курич бе най-резултатен за Барселона с 24 точки, докато 17 прибави Никола Миротич. За Зенит с 10 точки най-полезен бе Евгени Воронов.

.@FCBbasket stayed perfect by gaining its second consecutive road win with an initially hard-fought but eventually comprehensive victory



В най-драматичния мач от снощи Анадолу Ефес се наложи над Алба Берлин със 106:105 след продължение. Шейн Ларкин и Василе Мичич бяха над всички за победителите, като вкараха 26 и 23 точки съответно за първата победа на турския тим за сезона. За Алба Рокас Гиедрайтис вкара 21 точки.

В другите два двубоя в петък вечерта Химки Москва записа втория си успех за сезона, надигравайки испанския Баскония със 79:76, докато Олимпия Милано взе първа победа след 85:81 над литовския Жалгирис Каунас.



Гръцкият гранд Олимпиакос постигна изразителна победа с 89:63 над испанския Валенсия в среща от втория кръг на баскетболната Евролига. Това бе първи успех за тима от Пирея в тазгодишното издание на турнира и първи за новия наставник Кестутис Кемзура. Българският национал Александър Везенков се появи в игра за 4 минути в края на срещата, но това вече нямаше влияние върху изхода от срещата.

