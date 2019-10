Испания Бензема: Предстоят ни три много трудни мача 11 октомври 2019 | 18:15 0



Голмайсторът на Реал Мадрид Карим Бензема определи следващите три мача на тима като много трудни. След паузата за националните отбори мадридчани ще гостуват в рамките на осем дни последователно на Майорка в Ла Лига на 19 октомври, на Галатасарай в Шампионската лига на 22 октомври и на кръвния враг Барселона отново в испанския елит на 26 октомври. “Чувствам се добре, останалите в отбора - също. Лека-полека ще достигнем високо ниво, където ще сме в позицията да печелим всичките ни мачове. Знаем, че двубоят с Майорка няма да е лесен. Също така, той е важен за нас, защото след това идва Шампионската лига. Мисля, че ще имаме три много трудни срещи, но ние сме във форма и сме готови за тях”, заяви Бензема при получаването си на наградата за най-добър играч в Ла Лига за септември. Benzema expecting Mallora, Galatasaray, Barça to be tough but says Madrid are ready to win the lot: https://t.co/tttsSMwElb pic.twitter.com/bohLw5iEUt — AS English (@English_AS) 11 октомври 2019 г.

