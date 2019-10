Тенис Надал става №1 в света на 4 ноември 11 октомври 2019 | 17:04 - Обновена 14



копирано



Novak Djokovic cannot participate in the ATP 500 events in Vienna or Basel as he is playing Rafael Nadal in an exhibition in Kazakhstan on October 24



Because of this, it means Nadal is now guaranteed to replace Djokovic as world No 1 on November 4 regardless of results in Paris — Stuart Fraser (@stu_fraser) October 11, 2019 Djokovic not playing Vienna or Basel, so Rafael Nadal will be the new world number one in November 4th.



Nole drops 1600 points in that day, Nadal 0, so even if Nadal doesn't play Paris & Nole wins it, Rafa still back to #1 — José Morgado (@josemorgado) October 11, 2019 Надал пропусна “Мастърс”-а в Шанхай тази седмица, а Джокович отпадна на 1/4-финалите днес след поражение от Стефанос Циципас и не успя да защити миналогодишната си титла. Балканецът ще има 320 точки аванс пред ибериеца при обновяването на ранглистата на ATP в понеделник, но не е планирал участия на други турнири до надпреварата във френската столица и това ще позволи на Надал да го измести от първата позиция.



Интересно за отбелязване е, че Джокович и Надал ще се изправят един срещу друг в демонстративен благотворителен мач в Казахстан на 24 октомври. Въпросният мач е в седмицата, в която ще се проведат турнирите от категория ATP 500 във Виена и Базел (21-27 октомври).

Все още не може да се каже с абсолютна сигурност дали Новак Джокович или Рафаел Надал ще завърши 2019 година като №1 в света, но при всички случаи в началото на следващия месец испанецът ще се завърне на върха в ранглистата на ATP. Ясна е и точната дата, когато ще се случи това - 4 ноември. Тогава от актива на настоящия лидер в ранглистата Джокович ще бъдат приспаднати 1600 точки, спечелени от сърбина от Парижкия Мастърс и Заключителния турнир на ATP в Лондон. И в двете състезания сърбинът загуби на финала през 2018 година. Испанецът пък няма да защитава нито точка до края на годината и това му гарантира завръщането на първото място, което досега е заемал в продължение на 196 седмици в кариерата си.Надал пропусна “Мастърс”-а в Шанхай тази седмица, а Джокович отпадна на 1/4-финалите днес след поражение от Стефанос Циципас и не успя да защити миналогодишната си титла. Балканецът ще има 320 точки аванс пред ибериеца при обновяването на ранглистата на ATP в понеделник, но не е планирал участия на други турнири до надпреварата във френската столица и това ще позволи на Надал да го измести от първата позиция.Интересно за отбелязване е, че Джокович и Надал ще се изправят един срещу друг в демонстративен благотворителен мач в Казахстан на 24 октомври. Въпросният мач е в седмицата, в която ще се проведат турнирите от категория ATP 500 във Виена и Базел (21-27 октомври). 14



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1647 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1