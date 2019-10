Тенис Федерер показа част от магията си и спаси 5 мачбола, но все пак преклони глава пред Зверев (видео) 11 октомври 2019 | 15:57 - Обновена 0



копирано

Поставеният под №5 Александър Зверев се класира за полуфиналите на турнира от категорията “Мастърс 1000” в Шанхай. В третия 1/4-финал днес германецът надви двукратния шампион и поставен под №2 Роджър Федерер. Зверев прекърши 38-годишния швейцарец с 6:3, 6:7 (7), 6:3, след като в края на втория сет Федерер спаси 5 мачбола. Зверев ще научи следващия си съперник след края на мача между австриеца Доминик Тийм и италианеца Матео Беретини.





Полуфиналите ще минат без участието на тримата големи - Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер. Защитвалият титлата си Джокович загуби по-рано днес от Стефанос Циципас, а Надал не участва в тазгодишното издание на турнира.

The first set goes to @AlexZverev



The World No. 6 takes it 6-3 over @rogerfederer in their @SH_RolexMasters QF. pic.twitter.com/s0Qp1HGxz1 — ATP Tour (@atptour) October 11, 2019 В началото на първия сет двамата тенисисти печелеха без сериозни затруднения геймовете, в които сервираха, но при 3:2 за Зверев германецът издебна момента и при 30:40 реализира първата точка за пробив в двубоя. Това позволи на германеца да поведе с 5:2, а с гейм на нула малко по-късно Зверев сложи край на първата част - 6:3.

.@AlexZverev is on fire right now



Watch the @SH_RolexMasters on @TennisTV. pic.twitter.com/B6p4GECg0o — ATP Tour (@atptour) October 11, 2019 Вторият сет, най-вече краят му, предложи много емоции на зрителите и бе изключително интересен и драматичен. Федерер проби за 2:0, но Зверев направи рибрейк, след което играта вървеше гейм за гейм, като сервиращите нямаха особени трудности. Стигна се до 11-ия гейм, в който Зверев проби и при 6:5 германецът получи възможност да сервира за място на полуфиналите.

Simply ASTONISHING from @rogerfederer



: @TennisTV | @SH_RolexMasters pic.twitter.com/SD110IGVTC — ATP Tour (@atptour) October 11, 2019 И тук започна драмата. Зверев поведе с 40:0 и по всичко изглеждаше, че за Федерер всичко приключи в този турнир. Не така обаче мислеше самият швейцарец, който се разигра и даде най-доброто от себе си в тези минути, показвайки страхотни умения на мрежата. Зверев пък бе нервен, допускаше грешки на мрежата и в крайна сметка позволи на съперника си да заличи 3 поредни мачбола и да вземе общо 5 поредни точки - 6:6.

How on earth did @rogerfederer win that set



The World No. 3 saves 5 match points to take the second 7-6 over @AlexZverev. pic.twitter.com/IjlH0FQShn — ATP Tour (@atptour) October 11, 2019 Добрал се до тайбрек, Федерер бе готов на всичко, за да вкара мача в трети сет и след като в първите 6 точки в тайбрека нямаше мини-пробиви, носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” пръв спечели точка при начален удар на противника - 4:3. При 5:3 Федерер изглеждаше близо до победата в тайбрека, но сега пък бе ред на Зверев да покаже класа. The winning moment for @AlexZverev from a great match.



His first top 10 victory of the season to secure back-to-back wins against @rogerfederer



: @TennisTV #RolexShMasters pic.twitter.com/fAPxz4yc3E — ATP Tour (@atptour) October 11, 2019 Страхотен минаващ удар за връщане на мини-пробива, невероятен бекхенд по правата от много трудна позиция - Зверев сътвори впечатляващи изпълнения и се сдоби с нови два мачбола, като петият беше и на собствен сервис - 7:6. Германецът обаче не издържа, а Федерер бе много прецизен и с 3 поредни точки швейцарецът взе тайбрека - 9:7.

He saved five match points to turn the match on its head



A standing ovation for @rogerfederer in Shanghai pic.twitter.com/WLihkc0HlU — ATP Tour (@atptour) October 11, 2019 Третият сет бе доста по-спокоен от предишния и в него Зверев успя да сломи противника си. Ранен пробив позволи на Зверев рано да се откъсне напред в резултата при 3:0. Германецът можеше да направи и втори пореден брейк, но Федерер се измъкна от 15:40. "Point deducted, Mr Federer"



Not often you see this...#RolexSHMasters pic.twitter.com/cnsdwBQBMu — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019 В шестия гейм швейцарецът отново спаси брейкпойнт и в крайна сметка се пребори за 2:4. Германецът обаче бе безкомпромисен в следващите си две подавания и след малко повече от 2 часа игра се класира за следващата фаза. В шестия гейм швейцарецът отново спаси брейкпойнт и в крайна сметка се пребори за 2:4. Германецът обаче бе безкомпромисен в следващите си две подавания и след малко повече от 2 часа игра се класира за следващата фаза. Полуфиналите ще минат без участието на тримата големи - Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер. Защитвалият титлата си Джокович загуби по-рано днес от Стефанос Циципас, а Надал не участва в тазгодишното издание на турнира.В началото на първия сет двамата тенисисти печелеха без сериозни затруднения геймовете, в които сервираха, но при 3:2 за Зверев германецът издебна момента и при 30:40 реализира първата точка за пробив в двубоя. Това позволи на германеца да поведе с 5:2, а с гейм на нула малко по-късно Зверев сложи край на първата част - 6:3.Вторият сет, най-вече краят му, предложи много емоции на зрителите и бе изключително интересен и драматичен. Федерер проби за 2:0, но Зверев направи рибрейк, след което играта вървеше гейм за гейм, като сервиращите нямаха особени трудности. Стигна се до 11-ия гейм, в който Зверев проби и при 6:5 германецът получи възможност да сервира за място на полуфиналите.И тук започна драмата. Зверев поведе с 40:0 и по всичко изглеждаше, че за Федерер всичко приключи в този турнир. Не така обаче мислеше самият швейцарец, който се разигра и даде най-доброто от себе си в тези минути, показвайки страхотни умения на мрежата. Зверев пък бе нервен, допускаше грешки на мрежата и в крайна сметка позволи на съперника си да заличи 3 поредни мачбола и да вземе общо 5 поредни точки - 6:6.Добрал се до тайбрек, Федерер бе готов на всичко, за да вкара мача в трети сет и след като в първите 6 точки в тайбрека нямаше мини-пробиви, носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” пръв спечели точка при начален удар на противника - 4:3. При 5:3 Федерер изглеждаше близо до победата в тайбрека, но сега пък бе ред на Зверев да покаже класа.Страхотен минаващ удар за връщане на мини-пробива, невероятен бекхенд по правата от много трудна позиция - Зверев сътвори впечатляващи изпълнения и се сдоби с нови два мачбола, като петият беше и на собствен сервис - 7:6. Германецът обаче не издържа, а Федерер бе много прецизен и с 3 поредни точки швейцарецът взе тайбрека - 9:7.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 2025 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1