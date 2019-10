Венгер: Азар няма да замести Роналдо, той не може да вкарва по 50 гола на година

Бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер не смята, че Еден Азар ще успее да запълни празнината, която Кристиано Роналдо остави в Реал Мадрид преди година. Опитният специалист е убеден, че белгиецът тепърва ще разкрие потенциала си с бялата фланелка, но няма да вкарва по 50 гола на сезон.

“Той ще бъде решението за Реал Мадрид, но със сигурност няма да замести Роналдо. Азар е изключителен играч, който създава положения, а понякога, когато е необходимо във важните мачове, той може и да завършва атаките, защото е способен да поеме тази отговорност. Не го е страх от никого. Не мисля, че до момента Реал Мадрид е видял истинския Еден Азар. Сега той не е във възможно най-добрата си физическа форма. Затова тепърва ще открият истинския Азар. Но той няма да вкарва по 50 гола на година, защото не играе такъв футбол. Той обаче ще създава възможности и ще бъде креативен. На Реал им трябва още един нападател, защото Карим Бензема е на 32 години и ако има някой млад до себе си, който може да вкарва голове, това трио ще се сработи добре”, заяви Венгер пред beINSPORTS.

