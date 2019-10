Моторни спортове Зарко се връща в MotoGP с Honda 11 октомври 2019 | 14:33 - Обновена 0



Йоан Зарко ще замести Такааки Накагами в сателитния тим на Honda за последните три кръга от сезон 2019, разкрива авторитетното издание Autosport. Японецът страда от проблем в рамото, подобен на този, заради който шампионът Марк Маркес претърпя операция през декември 2018 г. Фактът, че възстановяването на Маркес е било по-дълго от очакваното, е накарало Накагами да изтегли по-рано операцията си – след домашното си състезание в Япония следващия уикенд. Зарко приключи предсрочно договора си с КТМ миналия месец и от Honda вярват, че той е добра идея за заместник на Накагами, допълват от Autosport. Трите състезания на "Филип Айлънд", "Сепанг" и "Валенсия" ще бъдат възможност и за отбора да прецени дали Зарко се представя на ниво на миналогодишния мотор на Маркес. This is nice...



KTM Boss Pit Beirer has allowed Johann Zarco to race or test for any other manufacturer this year, despite still being under contract with the Austrian firm:



"If there is the smallest chance or opening, he has to jump on it with my full support." pic.twitter.com/IfojqODkix — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) September 27, 2019 Зарко бе обсъждан за съотборник на Маркес миналата година преди да приеме офертата на КТМ и от тима да решат да привлекат трикратния световен шампион в кралския клас Хорхе Лоренсо, който се представя много по-зле от очакваното в първата си година с японския отбор. Накагами от своя страна се очаква да запази мястото си в сателитния тим на Honda и догодина. По време на състезателния уикенд в Тайланд Накагами заяви, че въпросът е почти решен и се надява скоро да сподели добри новини. Johann Zarco, who had been chased by Honda before it signed Jorge Lorenzo, will replace Takaaki Nakgami at LCR Honda for the last three rounds of the 2019 #MotoGP season https://t.co/Ag3WogZxxZ — Autosport (@autosport) October 11, 2019 Ако Зарко не успее да си гарантира състезателно място в кралския клас за сезон 2020, той вероятно ще се върне в Yamaha като част от тест тима на конструктора.

