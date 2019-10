Испания Куртоа: Нямам паник атаки, това е липса на уважение към хората с този проблем 11 октомври 2019 | 13:59 - Обновена 0



копирано





“Знам какво е да си елитен играч. Много съм щастлив и нямам паник атаки. Нужна е отговорност от страна на медиите, за да не публикуват лъжи и глупости за подобни неща, защото все пак има хора, които страдат от такива проблеми. Мисля, че това е липса на уважение към играча и хората, които наистина страдат. Щастлив съм и тренирам здраво, като искам да донеса наслада на феновете на Реал Мадрид. Хората на “ Courtois: “I don’t have anxiety, I’d ask the media to be responsible because it’s a lack of respect towards me and towards people who suffer from it” https://t.co/IdaB2I5ohS — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) 11 октомври 2019 г. След двубоя с Брюж от Реал Мадрид оповестиха, че стражът е напуснал терена заради остър гастроентерит, заради който не игра срещу Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа категорично отрече слуховете, че е бил заменен на почивката в мача с Брюж (2:2) от Шампионската лига заради паник атака. Според него подобни информации са липса на уважение към хората, които страдат от този проблем.“Знам какво е да си елитен играч. Много съм щастлив и нямам паник атаки. Нужна е отговорност от страна на медиите, за да не публикуват лъжи и глупости за подобни неща, защото все пак има хора, които страдат от такива проблеми. Мисля, че това е липса на уважение към играча и хората, които наистина страдат. Щастлив съм и тренирам здраво, като искам да донеса наслада на феновете на Реал Мадрид. Хората на “ Сантиаго Бернабеу ” са винаги критични зрители. Ние, играчите, знаем това и ще направим всичко възможно, за да предизвикаме техните аплодисменти”, заяви Куртоа след победата на Белгия с 9:0 над Сан Марино.След двубоя с Брюж от Реал Мадрид оповестиха, че стражът е напуснал терена заради остър гастроентерит, заради който не игра срещу Гранада (4:2). “Сега се чувствам добре. Беше силен вирус, въобще не беше приятно. Сега се възстанових и в понеделник и вторник проведох почти целите тренировки с отбора, а в сряда издържах цялото занимание. Отново се чувствам силен, като също така съм отслабнал с няколко килограма”, допълни Куртоа.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 857

1