Симеоне: Най-много вреда ни нанесе трансферът на Люка Ернандес

Diego Simeone describes Lucas Hernandez as 'most significant player loss' this summer: "Because he was a kid of ours, from the youth system, he was one of us." #Atleti https://t.co/5uf1c91ul8 pic.twitter.com/MmeXDQZ3GK — footballespana (@footballespana_) 11 октомври 2019 г.

On Messi and Griezmann playing together:



Simeone: “It is a problem for Valverde now, I have my own. He's a guy that doesn't talk much but gets involved a lot. He will slowly enter the group, step by step, calmly, He is a happy guy and I don't have doubts he will do well. ” — BarçaTimes (@BarcaTimes) 11 октомври 2019 г.

Diego Simeone (Speaking to @ellarguero): "A manager that I respect? Jürgen Klopp without a doubt. He had to lose things, as well as winning some beautiful things, but he’s always done it with one style. I see him really close to his players." pic.twitter.com/hQIhsBTCiT — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) 11 октомври 2019 г.

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне беше гост в предаването El Larguero на Cadena SER, където говори по множество теми. Тук са събрани акцентите от неговото интервю.Имаше един футборист през 70-те, който се казваше Симеоне и го наричаха Чоло. Беше десен лек на Бока Хуниорс . Някъде около 1985-а мой юношески треньор, дон Викторио Сринето, ми извика “Чоло” и така си остана за цял живот.Проблемът е, че сравняват Гризман, който почти спечели Златната топка, с едно момче. Един ден седнах с Феликс и му казах: “Това е филмът: ако те пускам във всеки мач и се контузиш, вината е моя, защото няма да знам как да те ръководя. Ако не ти давам почивка, вината отново е моя”. Трябва да му казвам за тези неща. Отворен е към това да слуша и разбира, което е хубаво. Щеше да е притеснително е, ако не разбираше. Казах му: “Ще ме критикуват за това, което ще правя с теб, разграничавай се от това. Много си важен за нас”. Трябва да говоря с едно 19-годишно момче, което е скромно и е склонно да слуша и да разбере, че не може да играе във всички минути. Това, което искам, е най-доброто за Жоао Феликс.Не ме дразнят. Във футбола никой не е прав. Аз се стремя към един конкурентен отбор, който винаги да е по-близо до победата, отколкото до загубата. Успяхме да го постигнем. Тези, които ме критикуват за тактиката ми, нека са щастливи. Аз знам от какво се нуждае тимът. Тъй като познавам клуба, знам какво трябва да се направи.Всяка ситуация е различна. Най-много ни навреди напускането на Люка Ернандес , защото беше наше момче от школата ни, каквито са също Саул Нигес Томас Партей е изключителен, защото вече пет години работим върху него. Люка премина през същия път.Доволен е и е там, където искаше да бъде. Ще се справи добре. Добър човек е, скромен, знае как да стане част от колектива. Отношенията му с Лионел Меси ? Това е проблем на Ернесто Валверде , аз си има своите такива. Добре играе и със сигурност ще се напасне там.Винаги са ни лепвали етикета, че сме дефанзивни. Темата е скучна. Дразнят ме разбирачите, които уронват престижа на този, който се защитава добре. За Кике Сетиен казваха, че е офанзивен, а той чакаше в своята половина, за да те бие на контраатака.Юрген Клоп. От четири години е в Ливърпул . Печелил и губел е с един и същ стил на игра. Много е близък с играчите и е усмихнат.