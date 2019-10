Моторни спортове Алонсо: Рали Мароко ми отвори очите колко ще е трудно на Дакар 11 октомври 2019 | 11:25 0



копирано

Първото рали рейд състезание за двукратния Ф1 шампион Фернандо Алонсо бе изпълнено със спукани гуми, инциденти и много прах, но испанецът взима и много позитиви след финала му. С опитния пилот от рали Дакар Марк Кома Алонсо започна същинската си подготовка за най-трудното състезание за човек и машина. Екипажът завърши петте етапа от рали Мароко на 26-а позиция, на 77 часа зад победителя от Toyota Жиниел де Вилие, като 70 от тези часове са наказания за незавършените отсечки след катастрофата, която претърпяха. Find out what Fernando Alonso had to say after he broke his chassis in stage 3 of the Morocco Rally.



Watch the full stage 3 highlights: https://t.co/w1vAwGMEVl pic.twitter.com/aNH0g3qE60 — Motorsport.tv (@MotorsportTV_UK) October 8, 2019 "Определено взимам много позитиви със себе си от рали Мароко. Бяха натоварени две седмици – първо тестове, а после и самото състезание – първото ми международно рали рейд състезание. Много съм щастлив, че финиширах. Това ми отвори очите колко трудно и изискващо е за отбора, автомобила и екипажа. Имахме възходи и падения, но мисля, че демонстрирахме потенциала на новия Hilux. Най-важното е, че си взимам поуки от препятствията, които срещам", коментира Алонсо. Amazing job by the team as usual. Top guys . We are ready for tomorrow and the car is like new . #toyotagazooracing #toyota #southafricaTeam #teamHilux pic.twitter.com/Pg3n9YgZTm — Fernando Alonso (@alo_oficial) October 7, 2019 Toyota ще обяви екипажите си за предстоящото през януари рали Дакар 2020 на 24 октомври в Испания. Очаква се тогава да разберем дали Алонсо все пак ще реши да участва в предизвикателството. "Ралито приключи и имам нужда да обмисля всичко, което се случи, и да поговоря с отбора. Ще вземем най-правилното решение. Ще обсъдим каква подготовка ни е нужна, за да бъдем на 100% готови в случай, че с Кома решим да стартираме заедно на Дакар", допълни Алонсо. Снимка: Red Bull Content Pool

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 162

1