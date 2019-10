Тенис Дел Потро отлага завръщането си в тура 11 октомври 2019 | 11:12 0



Del Potro getting better but not ready for a 2019 tour comeback. Match with Federer in Buenos Aires still scheduled pic.twitter.com/RwML6mcAdp — José Morgado (@josemorgado) October 10, 2019 Това на практика означава, че следващият официален мач на бившия шампион на US Open ще е през 2020 година. В същото време обаче Дел Потро планира да изиграе демонстративния мач с Роджър Федерер на 20 ноември в Буенос Айрес.



Бившият №3 в света Хуан Мартин Дел Потро отложи завръщането си в ATP тура след поредната тежка контузия в кариерата си. Аржентинецът все още не е готов да се завърне след претърпяната операция на коляното и няма да играе в турнири до края на октомври.Това на практика означава, че следващият официален мач на бившия шампион на US Open ще е през 2020 година. В същото време обаче Дел Потро планира да изиграе демонстративния мач с Роджър Федерер на 20 ноември в Буенос Айрес.В момента Делпо е №103 в ранглистата на ATP, след като при обновяването на класацията в понеделник отбеляза спад с 33 позиции.

