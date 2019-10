Горещи италиански спортисти дебютират на Автосалон София 2019

Ден преди автомобилният салон да отвори врати за представителите на медиите, текат последни приготовления на щандовете на изложителите. Повечето от тях са от най-висока класа и са изградени изцяло според изискванията на световните производители. В навечерието на 24-тия международен Автосалон София 2019, който ще се проведе от 12 до 20 октомври в столичния Интер Експо Център, автомобилните страсти са нажежени до червено. До самото начало на автосалона няколко вносителя пазеха в дълбока тайна премиерите си, но вече всичко е известно и в този бюлетин ще разкрием най-вълнуващите и интересни марки и модели.

Безспорно една от най-големите премиери на автосалона ще се състои на щанда на Peugeot. Френската марка демонстрира своя преход към електрическата мобилност с премиерата на новия напълно електрически градски хечбек Peugeot е-208. Втората електрическа премиера за марката идва на две колела в лицето на скутера e-Ludix. Peugeot проектира себе си в ерата на енергийния преход и електрификацията и води посетителите към визията си за бъдещето с електрически автомобил, електрически скутер и електрически велосипед. На щанда на Peugeot в зала 4 на Интер Експо Център ще бъдат изложени общо 7 автомобила, като освен електрическата версия, новото 208 ще може да се види и в конвенционалната си версия с бензинов или дизелов турбодвигател. Посетителите ще могат да се насладят и на новото Peugeot 508 във версиите седан и комби, което беше избрано за "Кола на годината в България" за 2019 година. Компания на леките коли ще прави многофункционалният автомобил на годината Peugeot Rifter, който се предлага в пътнически версии с 5 или 7 места. Гамата от високопроходими автомобили ще бъде представена от два много атрактивни SUV - Peugeot 3008 и 7-местното Peugeot 5008. По време на изложението в София на разположение за тест-драйв ще бъдат 508 SW, 3008 и 5008. Покупката на автомобил в рамките на автосалона ще бъде съпътствана със специални условия и безплатна застраховка автокаско за всички автомобили от марката.

Не по-малко вълнуващ ще бъде щандът на Citroën на Автомобилен Салон София 2019, на който посетителите ще видят обновената моделна гама и иновативни технологии в годината на първото столетие на Citroën. Щандът е вдъхновен от концепцията на марката за съвременен градски шоурум, La Maison Citroën, който напомня на комфортна зона за живеене. Показани ще бъдат моделите от хармоничната обновена моделна гама на Citroën. Всички модели се отличават с дързък дизайн и изключителен комфорт, плод на 100-годишния опит в тази сфера. Citroën ще демонстрира своята обновена, динамична, стилна и последователна моделна гама от 6 нови модела, лансирани от 2016 до днес. Моделите, които предлагат отличителен дизайн и уникален комфорт, плод на програмата Citroën Advanced Comfort, са начело с новия флагмански кросоувър Citroën C5 Aircross, който през 2020 г. ще предложи и хибридна версия. Citroën продължава продуктовата си офанзива с целта до 2025 г. всеки модел да има и електрическа версия. Освен него ще бъдат изложени бестселърът C3, представен през ноември 2016 г., новият C4 Cactus, първият кросоувър в гамата C3 Aircross, новият Berlingo, носител на престижните награди Best Buy Car of Europe 2019 на Auto Best и International Van of the Year 2019 съответно за пътническата и товарната версия. Най-големият експонат на щанда на марката ще бъде пътническият миниван SpaceTourer Business Lounge, който се предлага в три дължини и е отличен избор за семейства, за споделени пътувания и за хора, работещи в сферата на транспортните услуги.

На автосалона в София посетителите ще видят отново марката DS Automobiles, която се завръща на българския пазар, но вече представена от официален вносител "София Франс Ауто", известен с безупречния си 26-годишен опит в търговията с автомобили от няколко марки у нас. DS Automobiles е премиум марката на PSA Group. Воден от авангардния дух и подкрепен от изключителното наследство на 1955 DS, брандът, лансиран през 2015 година, цели да привнесе френския лукс в автомобилната индустрия. Той е проектиран за клиенти, търсещи лично изразяване и високи технологии. Втората генерация на моделите DS съчетава изтънченост и модерни технологии. Със SUV-овете DS 7 Crossback и DS 3 Crossback, марката DS лансира гама от 6 автомобила, всички предлагани в електрифицирани версии под подписа E-Tense. По време на автосалона ще бъде представен флагманът на френските технологии DS 7 Crossback E-Tense 4x4, заедно с новия напълно електрическия луксозен модел DS 3 Crossback E-Tense.

В рамките на Автомобилен Салон София 2019 широката публика ще има възможността да се запознае с най-новите модели на щанда на Renault – петото поколение на Clio, второто издание на Captur, новото ZOE и горещият хечбек Megane R.S. Trophy. Новото Renault Clio изпъква с своя съблазнителен дизайн, който е една от основните отличителни черти на емблематичния хечбек. Изложеният модел е в ниво на оборудване R.S. Line, предлагащо по-агресивна и спортна визия. Посетителите ще имат възможността да се запознаят отблизо и с напълно обновения екстериор и интериор на новото електрическо Renault ZOE, което надгражда обещанието на марката за устойчива градска мобилност с подобрени мощност, автономност и технологии на борда. По-малко от месец след първата си официална премиера, новото Renault Captur също ще направи своя дебют пред българска публика. Изцяло обновеният градския кросоувър демонстрира откривателската си същност и авантюристичен характер, както и една от множеството си персонализации, налични за стилния модел. Марката Renault напомня на посетителите и за традициите си в моторните спортове, представяйки новото Renault Megane R.S. Trophy. Новото попълнение в R.S. гамата носи духа на рекордите за най-бърз автомобил с предно предаване, които бяха поставени на пистите "Нюрбургринг" и "Спа" тази година.

Представителят на Ford за България - компанията "Мото Пфое", ще заложи на широка гама от модели на предстоящия Автосалон София 2019. На щанда на марката в Интер Експо Център ще бъдат изложени както спортни модификации, така и стандартни автомобили. Един от основните експонати е новият Ford Fiesta ST, който разчита на 1.5-литров бензинов турбомотор EcoBoost с мощност 200 кс. Той е съчетан с 6-степенна механична скоростна кутия, като това осигурява ускорение от 0 до 100 км/ч за 6.5 секунди. Феновете на марката ще видят и новият Ford Focus ST, при който двигателят е 2.3-литров EcoBoost с мощност 280 кс. И той е съчетан с 6-степенна механична скоростна кутия, като тази комбинация позволява да се достигнат 100 км/ч от място за 5.7 секунди. Няма да се мине и без спортната икона на Ford - легендарният Mustang, който ще бъде във версия GT. Под капака на този модел има V-образен мотор с 8 цилиндъра. Работният му е обем е 5.0 литра, като мощността е 450 кс. Мощният двигател работи в съчетание с 10-степенна автоматична скоростна кутия. Сред останалите експонати на Ford ще бъдат два кросоувъра - Ford EcoSport във версия ST-Line и Ford Kuga във версия Business. Посетителите ще имат възможност да видят и хибридна версия на флагмана Mondeo, както и изцяло новата модификация на Focus – Active, отличаваща се с визия на кросоувър и увеличен просвет.

Един от най-вълнуващите щандове на автосалона безспорно ще бъде експозицията на италианските марки Abarth, Alfa Romeo, FIAT и перлата на италианците Maserati. Посетителите ще могат да се насладят на вълнуващия спортен градски мъник Abarth 595 Competizione, който е предназначен за хората, търсещи съчетание между неподправено изпълнение и чист адреналин. Никой не може да устои на неговия звук от двигателя и изпускателната система, характерен за расов спортен автомобил. Стилният седан Alfa Romeo Giulia пленява с италиански дизайн и е способен да задоволи всяко желание и прищявка. Той предлага изключителни технологии за първокласна динамика и удоволствие от шофирането, с високи характеристики. Кросоувърът Alfa Romeo Stelvio е кръстен на едноименния планински проход в северна Италия. Този SUV има всички необходими качества на първокласния автомобил. Освен това Stelvio предизвиква несравнимата емоция при шофиране. Най-спортният модел на Alfa Romeo е двуместният роудстър 4C Spider. Той привлича погледите със същинската красота в служба на екстремната механика. Интересен факт е, че Alfa Romeo 4C е произведена в Модена и съчетава в себе си две върхови постижения – инженерните решения на Alfa и производството на Maserati.

Марката Maserati ще бъде представена с три модела – спортното купе GranTurismo, бизнес лимузината Quattroporte с 4 врати и 4 места, както и първият кросоувър Levante, който предлага върховната комбинация от представяне на пътя с офроуд способности и предоставяйки свободата да преследвате своите стремежи. На щанда на FIAT посетителите ще могат да видят обновения кросоувър 500X Cross, хечбекът Tipo и професионалния модел Fiorino Combinato, съчетаващ размерите на компактен хечбек с пространството на търговски автомобил.

Индийската марка Mahindra стъпи на българския пазар в края на 2018 година. За предстоящия автосалон в София брандът е подготвил две интересни премиери. В самото навечерие на изложението у нас пристигнаха обновените версии на градския компактен кросоувър KUV100 и на модела с повишена проходимост XUV500. И двата автомобила се появиха на българския пазар през миналата есен, а само година по-късно у нас дебютират и подобрените им версии. Обновеният градски кросоувър Mahindra KUV100 e запазил своите компактни размери и завидния си вътрешен простор, но вече е оборудван с подобрен 1.2-литров 3-цилиндров бензинов двигател с увеличена максимална мощност до 87 кс при 5500 об/мин. Моторът е съчетан с 5-степенна механична скоростна кутия. Всъдеходът със 7 места Mahindra XUV500 е въведен на пазара от 2012 година и до момента се е наложил в световен мащаб като чистокръвен офроудър. Три години по-късно на пазара дойде второто му поколение, а сега само три месеца след официалната си премиера в Италия, у нас пристигна фейслифтът на XUV500. По-забележителни са промените в дизайна му. Автомобилът е с напълно прекроени фарове с двойна линия, хромирани елементи и дневни LED светлини.

По време на автосалона в София на щанда на китайската марка Haval ще бъдат представени новите модели кросоувъри F7X, H6, H2 Facelift и H9. Характерно за всички тях е, че са проектирани да се харесат на европейските потребители, екипирани са с богато оборудване и се задвижват от модерни бензинови и дизелови турбодвигатели. На българския пазар SUV и кросоувърите на марката Haval се предлагат на много атрактивни цени и със специални търговски условия, което ги прави изключително конкурентни на утвърдените европейски и японски брандове. За първи път ще бъде показана и марката за електрически автомобили на Great Wall Motors – ORA. От нея посетителите ще видят модерния кросоувър ORA IQ, който разполага с впечатляващ автономен пробег от 400 км при пълен заряд на батерията.