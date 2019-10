Зверев преодоля съпротивата на Рубльов

Германецът Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на турнира "Мастърс" по тенис в Шанхай с награден фонд 7,47 милиона долара. Поставеният под номер 5 Зверев надделя над руснака Андрей Рубльов с 6:0, 7:6(4). Германецът взе първите девет гейма в срещата, но във втория сет на два пъти пропусна пробив аванс, като при 5:3 сервираше за мача, но не успя.

В последвалия тайбрек Зверев имаше предимство и взе пак стигна до успеха. В търсене на място на полуфиналите за втора поредна година той ще се изправи срещу двукратният шампион Роджър Федерер (Швейцария). Поставеният под номер 2 Федерер елиминира по-рано днес белгиеца Давид Гофен със 7:6(7), 6:4 след почти два часа игра. Четвъртият в схемата Доминик Тийм (Австрия) продължи серията си на седем поредни победи след 6:3, 6:4 над грузинеца Николоз Басилашвили, достигайки до границата от 40 успеха за четвърти пореден сезон.

Last 8 locked in at the #RolexSHMasters



Djokovic v Tsitsipas

Medvedev v Fognini

Berrettini v Thiem

Zverev v Federer



