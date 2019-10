Бразилия се връща в MotoGP с новата писта в Рио

Промоутърът на MotoGP Дорна обяви, че Бразилия се завръща в календара на мотоциклетния шампионат от сезон 2022. Домакин на състезанията ще бъде новата писта в Рио де Жанейро, която ще приема и състезанията от Формула 1. Договорът е подписан за срок от пет години.

Последното Гран При състезание от MotoGP в Бразилия е от 2004 година на пистата "Жакарепагуа", която бе разрушена, за да бъде създаден Олимпийският парк през 2016 година.

Let us introduce you to the track that will host the 2022 #BrazilianGP : the all-new Rio Motorpark #MotoGP pic.twitter.com/RzisSwiRgs