Световният шампион в полусредна категория катастрофира, борят се за живота му

Ужасяваща катастрофа претърпя световният шампион по бокс в полусредна категория Ерол Спенс. 29-годишният спортист се блъсна с чисто новото си „Ферари“ в Далас.

В момента Спенс е в много тежко състояние, а лекарите се борят за живота му. Все пак новините около здравето му са позитивни и се очаква той да оцелее.

Sources tell CBS 11 champion boxer @ErrolSpenceJr was in a #Ferrari that crashed in downtown Dallas early this morning. He is in ICU but is expected to survive. pic.twitter.com/IWt4zj1zWT