Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) не простиха на Белогорие и Розалин Пенчев (видео + снимки)

Второй игровой день закончился победным матчем. «Локомотиву» хватило трех сетов для того, чтобы обыграть белгородский клуб! Наибольшее количество очков нашей команде принес Константин Бакун, на его счету 23 забитых мяча. Второй по результативности – Дмитрий Лызик, он набрал 10 очков. «Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород) - 3:0 (25:17, 25:22, 25:23).

