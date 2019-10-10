Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) не простиха на Белогорие и Розалин Пенчев (видео + снимки)

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Волейбол
Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от бившия селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов, записа 7-а поредна победа в турнира за Купата на Русия по волейбол за мъже.
Локо разгроми у дома Белогорие (Белгород) с 3:0 (25:17, 25:22, 25:22) в спортен комплекс “Север” в Новосибирск.
За Белогорие цял мач игра националът Розалин Пенчев, който се отчете със 7 точки (46% ефективност в атака, 17% перфектно и 54% позитивно посрещане).
Бившият разпределител на Черно море (Варна) Азизбек Исмаилов също игра цял мач за гостите.
За Белогорие най-резултатен стана европейският шампион със Сърбия Дражен Лубурич с 16 точки (2 аса, 54% ефективност в атака), а синът на легендата Сергей Тетюхин - Павел Тетюхин също игра цял мач и записа 7 точки (37% ефективност в атака, 36% перефектно и 64% позитивно посрещане).
За Локомотив страхотен мач изигра диагоналът Константин Бакун, който заби 23 точки (2 аса, 1 блок, 69% ефективност в атака), а Дмитрий Лизик добави още 10 точки (1 ас, 2 блока, 70% ефективност в атака).
Цял мач за тима от Новосибирск изигра бившият разпределител на Монтана Константин Абаев.
Втори разпределител на Локомотив бе Слави Костадинов, който обаче не се появи в игра.
ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) 3:0 (25:17, 25:22, 25:22)
ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 2, Константин Бакун 23, Сергей Савин 6, Алексей Родичев 7, Дмитрий Лизик 10, Александър Ткачьов 3 - Артьом Ермаков-либеро (Роман Мартинюк-либеро, Иван Комаров)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
БЕЛОГОРИЕ: Абделазиз Исмаилов 2, Дражен Лубурич 16, РОЗАЛИН ПЕНЧЕВ 7, Павел Тетюхин 7, Александър Гуцалюк 5, Сергей Червяков 5 - Артьом Зеленков-либеро (Максим Максименко-либеро, Сергей Багрей, Иля Сподобец, Егор Сиденко 1)
Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР КОСАРЕВ.
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