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Волейбол

Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) не простиха на Белогорие и Розалин Пенчев (видео + снимки)

10 октомври 2019 | 16:33 - Обновена
Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) не простиха на Белогорие и Розалин Пенчев (видео + снимки)
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Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от бившия селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов, записа 7-а поредна победа в турнира за Купата на Русия по волейбол за мъже.

Локо разгроми у дома Белогорие (Белгород) с 3:0 (25:17, 25:22, 25:22) в спортен комплекс “Север” в Новосибирск.

За Белогорие цял мач игра националът Розалин Пенчев, който се отчете със 7 точки (46% ефективност в атака, 17% перфектно и 54% позитивно посрещане).

Бившият разпределител на Черно море (Варна) Азизбек Исмаилов също игра цял мач за гостите.

За Белогорие най-резултатен стана европейският шампион със Сърбия Дражен Лубурич с 16 точки (2 аса, 54% ефективност в атака), а синът на легендата Сергей Тетюхин  - Павел Тетюхин също игра цял мач и записа 7 точки (37% ефективност в атака, 36% перефектно и 64% позитивно посрещане).

За Локомотив страхотен мач изигра диагоналът Константин Бакун, който заби 23 точки (2 аса, 1 блок, 69% ефективност в атака), а Дмитрий Лизик добави още 10 точки (1 ас, 2 блока, 70% ефективност в атака).
Цял мач за тима от Новосибирск изигра бившият разпределител на Монтана Константин Абаев.

Втори разпределител на Локомотив бе Слави Костадинов, който обаче не се появи в игра.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) 3:0 (25:17, 25:22, 25:22)
ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 2, Константин Бакун 23, Сергей Савин 6, Алексей Родичев 7, Дмитрий Лизик 10, Александър Ткачьов 3 - Артьом Ермаков-либеро (Роман Мартинюк-либеро, Иван Комаров)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
БЕЛОГОРИЕ: Абделазиз Исмаилов 2, Дражен Лубурич 16, РОЗАЛИН ПЕНЧЕВ 7, Павел Тетюхин 7, Александър Гуцалюк 5, Сергей Червяков 5 - Артьом Зеленков-либеро (Максим Максименко-либеро, Сергей Багрей, Иля Сподобец, Егор Сиденко 1)
Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР КОСАРЕВ.

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                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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