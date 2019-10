Испания Роберто Карлош: Повече съм спал с Роналдо, отколкото с жена ми 10 октомври 2019 | 15:08 0



копирано





За Висенте Дел Боске



По-скоро беше нещо като приятел. Не се нуждаехме от правила. Играчът знае какво трябва да прави. Той ни разбираше перфектно. Тренировките ни в понеделник, а понякога и във вторник, бяха от 17 часа. Не ги слагаше да са от 11 часа, тъй като тогава никой не идваше. Roberto Carlos about Del Bosque: “He was more than a friend, he didn’t need to put rules, players knew what they had to do. He understood us perfectly, Monday trainings and sometimes Tuesdays were at 5 PM and not in the mornings because almost everyone wouldn’t attend.”[canal 11] pic.twitter.com/6xkLtdCe8R — SB (@Realmadridplace) 10 октомври 2019 г. За Хосе Антонио Камачо



В епохата на “галактикос” бяхме седмина такива… беше опасно в съблекалнята. Винаги я контролирахме добре, имахме добри взаимоотношения, с изключение на Камачо, който издържа 10 дни. Дойде в съблекалнята и поздрави всички. Беше много сериозен и с история в Реал Мадрид. Аз само гледах какво ще каже. Той ни заяви: “Искам всички ви утре в 7 часа сутринта”. Обикновено тренирахме в 10:30 часа. Говорихме с него да се опита да промени часа, имахме си нашите навици.



За Вандерлей Люксембурго



С него стана същото, във втория мач от Ла Лига. Имахме си обичай да пристигнем в лагера, да си оставим куфарите в стаите и преди вечеря да пийнем бира или вино. На масата винаги имаше две бутилки вино. Аз и Роналдо му казахме: “Тренер, хората тук имат своите обичаи. Ще ги видиш, но не се опитвай да ги промениш. Не пипай бутилките вино и бира преди вечерята, иначе ще има проблеми”. И какво направи той? Първо махна бирата, а след това и виното. Издържа три месеца. Светът на футбола е малък. Новините бързо стигат до ръководство и следва ”чао”. "Wanderlei Luxemburgo first prohibited the beers and then the wine bottles... He lasted three months." – Roberto Carlos on the Brazilian manager's time at Real Madrid [@diarioas] pic.twitter.com/PVXMBwp84A — MUNDIAL (@MundialMag) 10 октомври 2019 г. За властта на съблекалнята



Днес се питам как е възможно да сме правили толкова щуротии? След мачовете всеки си хващаше по частен самолет. Засичахме се на частния терминал на “Барахас”. Дейвид Бекъм отиваше кой знае къде, Луиш Фиго и Зинедин Зидан също, както и Роналдо и аз… След два дни трябваше да тренираме. Аз се молех мачовете ни да са в събота, за да мога да ходя да гледам Формула 1 в неделя. Навсякъде имаше частни самолети, беше лудост. Roberto Carlos:



“I met Ronaldo in 1993 and from that moment we always shared the room. I’ve slept more times with Ronaldo than my wife.”



Fair enough. pic.twitter.com/oWn4WOUl0P — Footy Accumulators (@FootyAccums) 10 октомври 2019 г. За Роналдо



Запознах се с него през 1993 година. Оттогава винаги бях в една стая с Роналдо. Повече съм спал с него, отколкото с жена ми. Легендата на Реал Мадрид Роберто Карлош даде интервю пред португалския “Канал 11”, в което сподели няколко интересни подробности от периода си на “Сантиаго Бернабеу”, най-вече свързани с част от треньорите, водили отбора по същото време.По-скоро беше нещо като приятел. Не се нуждаехме от правила. Играчът знае какво трябва да прави. Той ни разбираше перфектно. Тренировките ни в понеделник, а понякога и във вторник, бяха от 17 часа. Не ги слагаше да са от 11 часа, тъй като тогава никой не идваше.В епохата на “галактикос” бяхме седмина такива… беше опасно в съблекалнята. Винаги я контролирахме добре, имахме добри взаимоотношения, с изключение на Камачо, който издържа 10 дни. Дойде в съблекалнята и поздрави всички. Беше много сериозен и с история в Реал Мадрид. Аз само гледах какво ще каже. Той ни заяви: “Искам всички ви утре в 7 часа сутринта”. Обикновено тренирахме в 10:30 часа. Говорихме с него да се опита да промени часа, имахме си нашите навици.С него стана същото, във втория мач от Ла Лига. Имахме си обичай да пристигнем в лагера, да си оставим куфарите в стаите и преди вечеря да пийнем бира или вино. На масата винаги имаше две бутилки вино. Аз и Роналдо му казахме: “Тренер, хората тук имат своите обичаи. Ще ги видиш, но не се опитвай да ги промениш. Не пипай бутилките вино и бира преди вечерята, иначе ще има проблеми”. И какво направи той? Първо махна бирата, а след това и виното. Издържа три месеца. Светът на футбола е малък. Новините бързо стигат до ръководство и следва ”чао”.Днес се питам как е възможно да сме правили толкова щуротии? След мачовете всеки си хващаше по частен самолет. Засичахме се на частния терминал на “Барахас”. Дейвид Бекъм отиваше кой знае къде, Луиш Фиго и Зинедин Зидан също, както и Роналдо и аз… След два дни трябваше да тренираме. Аз се молех мачовете ни да са в събота, за да мога да ходя да гледам Формула 1 в неделя. Навсякъде имаше частни самолети, беше лудост.Запознах се с него през 1993 година. Оттогава винаги бях в една стая с Роналдо. Повече съм спал с него, отколкото с жена ми. 0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 987 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1