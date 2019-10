Бокс Съдят Сергей Ковальов на 25 ноември 10 октомври 2019 | 14:55 0



копирано



Инцидентът се случи в самолет през юни 2018 г. Делото ще се гледа от Върховния съд на щата Калифорния. Максималната присъда по това обвинение е 4 години затвор.

#CaneloKovalev November 2nd at MGM Grand Arena and live on @DAZN_USA #krusher #Kovalev #wbochampion #bestinlightheaviweight #Ковалёв #чемпион #крашер pic.twitter.com/Gz8n61YTgo — Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) October 6, 2019 На 2 ноември Ковальов ще се бие с мексиканеца Саул Алварес. Това ще е втора защита за руснака.

В своята кариера скандалджията има 34 победи, 3 загуби и 1 равен. Световният шампион по бокс за професионалисти в лека-тежка категория Сергей Ковальов ще бъде изправен на съд на 25 ноември. Руснакът е обвинен в нанасяне на телесна повреда на жена. Дамата е завела иск за 8 млн. долара.Инцидентът се случи в самолет през юни 2018 г. Делото ще се гледа от Върховния съд на щата Калифорния. Максималната присъда по това обвинение е 4 години затвор.На 2 ноември Ковальов ще се бие с мексиканеца Саул Алварес. Това ще е втора защита за руснака.В своята кариера скандалджията има 34 победи, 3 загуби и 1 равен.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 46

1