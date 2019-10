Волейбол И САЩ не спря Бразилия! “Селесао” докосва Световната купа (видео + снимки) 10 октомври 2019 | 14:14 - Обновена 0



The undefeated Brazil (7-0) remains the only undefeated team in the World Cup after beating USA (25-23, 25-22, 25-17) #FIVBWorldCup. pic.twitter.com/Vup3FNIMpW — TwoCityTrails (@TwoCityTrails) October 10, 2019 “Селесао” победи категорично състава на САЩ с



Възпитаниците на Ренан Дел Зото имаха затруднения само в първите 2 части, но въпреки това стигнаха до успех в тях. Brazil takes 1st set vs U.S. Men 25-23 at #FIVBWorldCup. Aaron Russell leads all scorers with 8 points.



U.S. leads in kills (16-14). Brazil leads blocks (2-0). Each team has 3 aces.



Let's GOOOOOOO! pic.twitter.com/VYnjg3sTeX — USA Volleyball (@usavolleyball) October 10, 2019 В третата доминацията на Бразилия бе категорична.







САЩ остана на 3-а позиция с 16 точки (5 победи и 2 загуби). Така “Селесао” записа победа №7 от 7 изиграни мача на Световната купа и е убедителен лидер във временното класиране с пълен актив от 21 точки.САЩ остана на 3-а позиция с 16 точки (5 победи и 2 загуби).



Рикардо Лукарели се отличи с 11 точки (3 аса, 1 блок, 63% ефективност в атака), а Лукас Сааткамп с 10 точки (3 блока, 70% ефективност в атака).



Аарън Ръсел стана най-резултатен за американците с 16 точки (2 аса, 58% ефективност в атака), а Гарет Муагутутиа добави още 11 точки (2 аса, 64% ефективност в атака). Звездата Матю Андерсън записа само скромните 7 точки (1 ас, 28% ефективност в атака).





Утре САЩ среща Канада от 12,00 часа, а Бразилия играе срещу Тунис от 8,00 часа.



БРАЗИЛИЯ: Бруно Резенде 2, Алан Соуза 16, Йоанди Леал 15, Рикардо Лукарели 11, Лукас Сааткамп 10, Маурисио Соуза 4 - Талес Хос-либеро (Фернандо Крелинг, Фелипе Роке)

Старши треньор: РЕНАН ДЕЛ ЗОТО

САЩ: Мика Кристенсън 2, Матю Андерсън 7, Аарън Ръсел 16, Гарет Муагутутиа 11, Дейвид Смит 2, Макуъл Холт 8 - Ерик Шоджи-либеро (Мичъл Щал 1, Мика Ма’а, Бенджамин Патч, Джошуа Туанига)

Олимпийските шампиони от Рио 2016 от Бразилия са много близо до спечелването на Световната купа в Япония.“Селесао” победи категорично състава на САЩ с 3:0 (25:23, 25:22, 25:17) в директен спор за първото място в мач от 7-ия кръг, който се игра пред едва 910 зрители в “Хирошима Грийн Арена”.Възпитаниците на Ренан Дел Зото имаха затруднения само в първите 2 части, но въпреки това стигнаха до успех в тях.В третата доминацията на Бразилия бе категорична.

