Президентът на Лион потвърди: Моуриньо ни отказа, вече си е избрал друг отбор

Президентът на Лион Жан-Мишел Ола потвърди вчерашната информация на RMC Sport, че е получил отказ от Жозе Моуриньо да застане начело на отбора. Той разкри и причината за това - Специалния вече си е избрал друг клуб.

“Разменихме помежду си няколко ласкателни СМС-а. Беше приятно за всички ни. Той отказа предложението ни да се срещнем, тъй като вече си е избрал друг клуб”, разкри Ола в телефонна пресконференция.

Lyon President Aulas confirms José Mourinho approach: "We had some fairly flattering exchanges over SMS. He did not accept our proposal to meet because he has already chosen another club." https://t.co/7JMx18ynLn