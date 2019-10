Аржентина с трета победа на Световната купа (видео + снимки)

Мъжкият национален отбор на Аржентина по волейбол се завърна на победния път в турнира за Световната купа след 4 поредни загуби.

"Гаучосите" надиграха Канада с 3:0 (25:16, 25:22, 25:20) в двубой от втория етап на надпреварата, изигран в японския град Хирошима.

Волейболистите на Марсело Мендес са 8-и в класирането с 9 точки (3 успеха, 4 поражения), "кленовите листа" са 9-и с 8 точки и същия баланс.



Топреалзиатор бе Бруно Лима с 14 точки (2 блокади), 13 точки добави Ян Мартинес (1 ас, 1 блокада). По 11 записаха Агустин Лосер (1 блокада) и Есекиел Паласиос (1 ас, 1 блокада).



За Канада Стивън Маар се разписа с 15 точки, с 11 се отчете Никълъс Хоуг.



Утре (11 октомври) са последните срещи от втората фаза на турнира - Аржентина излиза срещу Иран, а Канада среща САЩ.



АРЖЕНТИНА - КАНАДА 3:0 (25:16, 25:22, 25:20)

АРЖЕНТИНА: Матиас Санчес 1, Бруно Лима 14, Хан Мартинес Франки 13, Есекиел Паласиос 11, Агустин Лосер 11, Мартин Рамос 11 - Сантияго Данани-либеро (Херман Йоханесен 5, Матиас Хираудо)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС

КАНАДА: Байрън Катуракис 2, Шерън Върнън-Еванс 5, Стивън Маар 15, Никалъс Хоуг 11, Артър Шварц 3, Дейниъл Янсен Вандърн - Джейсън ДеРоко-либеро (Лукас Ван Беркъл)

Старши треньор: ДЕЙНИЪЛ ЛЮИС.