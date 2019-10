Емре Джан: Не съм щастлив в Ювентус

Халфът на Ювентус Емре Джан призна, че не се чувства щастлив в отбора заради липсата на достатъчно игрово време досега през сезона. От началото на кампанията той има едва три мача в Серия “А”, и то като резерва. Също така, германският национал остана извън списъка на Маурицио Сари за Шампионската лига. И тогава играчът изрази своето недоволство от това решение на наставника си.

“Не съм щастлив в Ювентус в момента. Сега не играя много. През миналия сезон играх доста, особено във важните мачове на Ювентус, като се справях добре. През тази кампания още не съм получил своя шанс, но мисля, че когато се върна в клуба, ще имам възможността отново да играя. Благодарен съм на Йоахим Льов, тъй като не съм играл много, но той въпреки това ме повика. Точно затова просто бях щастлив, че отново играх”, заяви Джан след снощната контрола на Германия с Аржентина (2:2).

He walked out on Liverpool 16 months ago.



Now Emre Can has admitted he's unhappy at Juventus - and taken aim at Maurizio Sarri https://t.co/rbv81pakrB pic.twitter.com/8qJNG5fx2Q