Рамос се цели в олимпийското злато

Въпреки че е на 33 години, Рамос ще може да участва, тъй като регламентът позволява във всеки отбор да има трима играчи над възрастовата граница за турнира, която е 23 години. Именно по този начин Ramos wants to play in Euros and Olympic games this summerhttps://t.co/52wElHahbh pic.twitter.com/escxuzbVeF — AS English (@English_AS) 10 октомври 2019 г. Капитанът на Испания и Реал Мадрид Серхио Рамос си е поставил нова цел. След като е печелил Световното първенство, Европейското първенство, Шампионската лига и още много трофеи в своята кариера, защитникът има намерението да участва на Олимпийските игри в Токио догодина с националния отбор по футбол на своята страна, пише “Ел Мундо”.Въпреки че е на 33 години, Рамос ще може да участва, тъй като регламентът позволява във всеки отбор да има трима играчи над възрастовата граница за турнира, която е 23 години. Именно по този начин Неймар успя да грабне олимпийското злато в Рио 2016 с тима на Бразилия. Бранителят също иска да добави олимпийска титла в своята богата визитка. Проблем би могла да бъде натоварената програма за играча през следващото лято. Преди олимпиадата той ще участва в Евро 2020, което започва на 12 юни и трае точно един месец - до 12 юли. Футболният турнир в Токио започва едва десет дни по-късно, на 22 юли, и продължава до 8 август. Сезонът в Ла Лига пък стартира седмица след това, ако датите са същите като през тази година. Затова Рамос ще се нуждае от разрешението на своя клуб, за да се включи в олимпийските игри, тъй като ще иска по-дълга почивка след техния край, заради което ще пропусне началото на кампанията.

