Тенис Джокович не даде шанс на гиганта Иснър в Шанхай 10 октомври 2019 | 11:29 0



копирано



Absolutely Flawless @DjokerNole reaches his 82nd(!) Masters 1000 quarter-final by defeating Isner 7-5 6-3 at @SH_RolexMasters. pic.twitter.com/S8ClMPfLkt — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2019

Блок-ретурите на Джокович създаваха доста проблеми на Иснър във втората част на сета, а при положение че той постоянно сервираше втори, изоставаше в резултата от началото до края. Това добави към напрежението върху американеца, а в 12-ия гейм Ноле го надигра тактически в четирите разигравания от основната линия, за да направи ключов пробив на нула. Иснър често търсеше бекхенда на противника със своя форхенд и обикновено имаше успех, но когато двамата правеха размени от задната страна на ракетата, гигантът от САЩ бъркаше фатално и предаде първия сет след 42 минути игра.

Lucky 13 @DjokerNole wins his 13th consecutive set, takes the opener v Isner 7-5 in Shanghai! pic.twitter.com/wZZVwCTDmb — Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2019

Следващият пробив дойде още в първия сервис-гейм на Иснър във втория сет, като той самият спомогна за собствения си провал чрез сбъркан смач пред отворен корт. Впоследствие началните удари на Джокович бяха достатъчно подсигурени, за да не дават възможност на американеца да стигне дори до точка за връщане на брейка. Иснър пробваше да влиза в корта при втори сервис на противника, но не можеше да предложи същото високо ниво на ретур като сърбина. Джокович приключи мача със сервис-гейм на нула и ас, за да се класира в следващата фаза. Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Новак Джокович продължава по план към 34-ата си титла от сериите “Мастърс”, след като срази гиганта от САЩ Джон Иснър със 7:5, 6:3 за 76 минути игра. Така Ноле се класира на четвъртфиналите в Шанхай Мастърс и удължи поредицата си от победи на азиатска земя на седем, след като миналата седмица триумфира в Токио (АТР 500). Следващият му противник в Китай ще бъде шестият поставен Стефанос Циципас или Хуберт Хуркач.Блок-ретурите на Джокович създаваха доста проблеми на Иснър във втората част на сета, а при положение че той постоянно сервираше втори, изоставаше в резултата от началото до края. Това добави към напрежението върху американеца, а в 12-ия гейм Ноле го надигра тактически в четирите разигравания от основната линия, за да направи ключов пробив на нула. Иснър често търсеше бекхенда на противника със своя форхенд и обикновено имаше успех, но когато двамата правеха размени от задната страна на ракетата, гигантът от САЩ бъркаше фатално и предаде първия сет след 42 минути игра.Следващият пробив дойде още в първия сервис-гейм на Иснър във втория сет, като той самият спомогна за собствения си провал чрез сбъркан смач пред отворен корт. Впоследствие началните удари на Джокович бяха достатъчно подсигурени, за да не дават възможност на американеца да стигне дори до точка за връщане на брейка. Иснър пробваше да влиза в корта при втори сервис на противника, но не можеше да предложи същото високо ниво на ретур като сърбина. Джокович приключи мача със сервис-гейм на нула и ас, за да се класира в следващата фаза.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 486

1