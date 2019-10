Зимни спортове Бъфало победи Монреал след продължение и оглави Атлантическата дивизия 10 октомври 2019 | 10:08 0



Джак Айхел вкара два гола и асистира за други два, а Сейбърс подобриха баланса си на 3-0-1 и записаха най-добрия си старт на редовен сезон от 2009-а година насам, когато започнаха с 4-0-1. Новакът Виктор Олофсон пък изравни рекорд, след като стана едва четвъртият играч в НХЛ, който вкарва първите си шест гола при числено предимство.



Джеф Скинър също се разписа за Бъфало, а защитникът Расмус Далин завърши с две асистенции. Картър Хътън пък спаси 23 удара, допускайки два гола срещу Йоел Армиа и по един на Йеспери Котканиеми и Бен Чиарот.

In @EASPORTSNHL OT, you take advantage of your opportunities and @mjohansson90 certainly did. #NHLFaceOff pic.twitter.com/UMcWfzVmke — NHL (@NHL) 10 октомври 2019 г. Джей Ти Милър вкара гол и подаде за още три при победата на Ванкувър с изразителното 8:2 срещу Лос Анджелис. Той завърши първия домакински мач за Канъкс с четири точки, докато Брендън Сътър остана с три след два гола и една асистенция. Канадецът с македонски корени Крис Танев добави гол и асистенция, а за победителите точни бяха още Елиас Петерсон, Джош Лейво, Куин Хюз и Алекс Едлер.

