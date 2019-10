Новата звезда на Бундестима подобри рекорд на Клозе и изравни постижение на Йозил

И срещу Аржентина Серж Гнабри не пропусна да демонстрира отличната си форма. Германският национал отбеляза един от головете при равенството 2:2 в Дортмунд и по този начин стана първият футболист на Бундестима, който се разписва в 4 поредни мача. 24-годишният нападател наказа последователно Естония, Холандия и Северна Ирландия, а днес откри резултата срещу “гаучосите”. За последно голове в 4 поредни мача за Германия вкара Месут Йозил през 2012 година.

В същото време Гнабри подобри рекорда на легендата Мирослав Клозе и стана футболистът, който най-бързо стигна до 10 гола с националния екип. Клозе достигна кота 10 след 13 мача за маншафта, а Гнабри успя да стори същото в 11-ия си мач.

6 - @SergeGnabry scored 6 goals for @DFB_Team_EN in 2019, more than any other player. Established. #GERARG pic.twitter.com/jGlWb1SAsi