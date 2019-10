Пике: Това, че хората са против мен, ме мотивира още повече

Защитникът на Барселона Жерард Пике заяви, че хората, които го мразят, само го мотивират допълнително. Заради твърдата си позиция “за” независимостта на Каталуния, той често беше освиркван от феновете по време на мачовете си за националния отбор на Испания. Също така, бранителят е силно недолюбван и от привържениците на Реал Мадрид заради заядливите си коментари срещу клуба.

“Това, че хората са против мен, ме мотивира още повече. Мисля, че колкото по-добре играеш, толкова повече се дразнят. Имаше период, в който, когато играех за националния тим, те винаги ме освиркваха, а това беше най-силният ми период. Или си дебелокож, или това ти влияе. Когато си млад, това ти влияе повече, но в крайна сметка се научаваш да не им обръщаш внимание. Светът на футбола се върти около резултатите. Ако загубиш, те критикуват. Ако спечелиш, те хвалят дори ако не си играл добре. Никога не съм обличал фланелка на Реал Мадрид. Случвало се е след мач да съм разменял моя за такава, но не съм я носил”, сподели Пике пред El Hormiguero.

