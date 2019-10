Елитни таекуондисти ще изнасят шоу в Бургас

Бойни спортове

Елитни бойци седми и осми дан от Република Корея ще участват в демонстрационно шоу в Бургас идната седмица. "Майсторите" ще покажат умения в източните бойни изкуства. Шоуто е планирано за 15 октомври от 18 часа в спортна зала "Младост" в Бургас. Събитието е броени дни преди старта на световно първенство по таекуондо - сериите GRAND PRIX 2019, чийто домакин е българската столица София. Най-добрите 32-ма на планетата в олимпийските категории ще се бият за победата, титлата "THE BEST OF THE BEASTS" и награден фонд от 100 000 долара.