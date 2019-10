Испания Ракитич: Искам да играя, а не да се разхождам из града или плажа 09 октомври 2019 | 15:55 0



“Не знам какво ще се случи сега. Трудно и тежко ми е, защото искам да играя, а не просто да бъда част от тима. Ще направя всичко възможно да променя нещата в следващите мачове. Остават ми две години от договора и няма по-добро място от Барселона, където да играя. Това е най-добрият клуб в света, но трябва да играя, а не да се наслаждавам на разходки из града или плажа”, заяви 31-годишният футболист пред “24 сата”. Rakitic says something is going to have to give with his current situation at Barcelona. https://t.co/nBjvaZSZKb — AS English (@English_AS) 9 октомври 2019 г. Той призна, че през лятото се е опитал да напусне отбора, като е говорил с президента Джосеп Мария Бартомеу и капитана Лионел Меси. “Истината е, че разговарях с хората в клуба. Всички знаеха, че имах и други опции, това не беше никаква тайна. Все още желая най-доброто за Барселона, но искам да се боря, за да може тимът да види, че съм готов да изляза на терена, когато има нужда от мен. Искам да благодаря за подкрепата на феновете към мен от изминалия уикенд. Но ако не видя някаква промяна, ще трябва да седнем и наново да поговорим”, добави Ракитич. Халфът на Барселона Иван Ракитич изрази желание да получава повече игрово време през този сезон. Хърватският национал има едва 187 минути с екипа на отбора през кампанията.“Не знам какво ще се случи сега. Трудно и тежко ми е, защото искам да играя, а не просто да бъда част от тима. Ще направя всичко възможно да променя нещата в следващите мачове. Остават ми две години от договора и няма по-добро място от Барселона, където да играя. Това е най-добрият клуб в света, но трябва да играя, а не да се наслаждавам на разходки из града или плажа”, заяви 31-годишният футболист пред “24 сата”.Той призна, че през лятото се е опитал да напусне отбора, като е говорил с президента Джосеп Мария Бартомеу и капитана Лионел Меси. “Истината е, че разговарях с хората в клуба. Всички знаеха, че имах и други опции, това не беше никаква тайна. Все още желая най-доброто за Барселона, но искам да се боря, за да може тимът да види, че съм готов да изляза на терена, когато има нужда от мен. Искам да благодаря за подкрепата на феновете към мен от изминалия уикенд. Но ако не видя някаква промяна, ще трябва да седнем и наново да поговорим”, добави Ракитич.

