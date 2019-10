Тенис Джокович перфектен и в началото на Шанхай Мастърс 09 октомври 2019 | 15:27 0



Водачът в световната ранглиста и победител от последното издание на надпреварата нямаше никакви затруднения срещу младия левичар, като му даде само една точка за пробив, но успя да спаси и нея безпроблемно.

No angle, no problem ‍@DjokerNole #RolexSHMasters pic.twitter.com/qPnJGMWTmd — Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2019

В следващия кръг Джокович ще играе с американския гигант Джон Иснър, който победи със 7:5, 6:3 французина Люка Пуий.



За третия кръг в Шанхай се класира и поставеният под номер 5 в основната схема Александър Зверев. Германецът преодоля съпротивата на френския ветеран Жереми Шарди след 7:6(13), 7:6(3). Зверев се нуждаеше от два тайбрека, за да справи с Шарди, като в първия от тях Шарди на три пъти имаше сетбол, а във втория сет дори сервираше за спечелването му при 5:4 гейма.

Just too good from the World No. 1.



Denis Shapovalov battles fiercely but can’t power past Novak Djokovic’s defenses, falling 6-3, 6-3 in the second round of the #ShanghaiMasters.



Up next: Antwerp. pic.twitter.com/FbyNpultrT — Tennis Canada (@TennisCanada) October 9, 2019

Следващия съперник на Зверев ще бъде руснкът Андрей Рубльов, който победи в два сета австралиеца Джон Милман.



