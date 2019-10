ММА Официално: Фьодор срещу Рампейдж на 29 декември в Япония 09 октомври 2019 | 14:41 - Обновена 0



https://t.co/zZzWCnZvOD#RIZIN #RIZINFF #BELLATOR pic.twitter.com/f0T05wCccx — RIZIN FF OFFICIAL (@rizin_PR) October 9, 2019

Fedor vs Rampage December 29th in Japan! #BellatorJapan pic.twitter.com/uXfXlowpn9 — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 9, 2019

Джаксън от своя страна се намираше в серия от 2 поредни загуби, след като загуби от Мохамед Лавал и Чеъл Сонън с решения. Той прекъсна тази серия с нокату над Вандерлей Силва през септември миналата година. Преди 3 години Рампейдж се завърна в тежка категория и успя да победи с решение Сатоши Иши. Така той също като Фьодор печели 2 от последните си 4 битки. mma.bg Преди минути на пресконференцията, която организираха Bellator и RIZIN обявиха, че легендарният Фьодор Емеляненко ще оглави голямото съвместно събитие, което двете организации ще направят на 29 ноември в Япония. Опонент за легендарния шампион ще бъде бившият шампион в полутежка категория на UFC Куинтън Джаксън - Рампейдж. Двамата ще се бият в битка от тежка категория, която най-вероятно ще бъде последна в Япония за Последния император.Емеляненко е със статистика 38-6-1 в ММА и е считан за най-великия боец в тежка категория. Той направи 4 битки в Bellator, които завършиха с нокаут.Фьодор спечели срещу Франк Мир и Чеъл Сонън, а загубите са от Райън Бейдър и Мат Митрион. В своята последна битка Фьодор загуби от Бейдър с нокаут за 35 секунди във финала на турнира в тежка категория на Bellator през януари. Той обеща, че ще се подготви сериозно, за да даде на феновете красив бой.

