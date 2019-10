Елица Василева и Новара стартираха сезона с трофей

View this post on Instagram

La #igorvolley vince il 3^ #MemorialFerrari dopo un’incredibile rimonta terminata al tie break contro la @uybavolley MVP del match @michahancock #insiemesiamopiùforti #credercisempre

