С двойно повече събития се завръща второто издание на Sofia Game Night

В рамките на второто издание на Sofia Game Night, което ще се проведе на 2-ри ноември в София, над 35 локации ще отворят врати с интригуваща програма, посветена на игрите в целия спектър на тяхното разнообразие. Събитието се организира от Гьоте-институт България и ESL, с генералното партньорство на The Stars Group, компания лидер и глобален работодател в един от най-динамичните сектори – гейминг индустрията. Софийската нощ на игрите се осъществява и с партньорството на Game Dev Summit и Ozone.bg, както и с подкрепата на Елисейския немско-френски културен фонд и в партньорство с Френски институт София. За втора поредна година посетителите ще могат да избират от многообразие от събития - изложби и изложения, гейминг в най-разнообразни формати, работилници, cosplay състезания и манга вечер, турнири, сетивни градски пътувания, концерти, настолни игри и най-различни други събития, насочени към професионалисти и любители от всички възрасти. Организаторите са се погрижили и за най-малките посетители на Sofia Game Night - през тази година ще има три пъти повече събития в специалната детска програма. „Наша основна цел е да подкрепим и дадем видимост на гейминг /game development сцената и всички, които работят в тази област в България – вярваме, че този отрасъл на креативната индустрия все още не е достатъчно познат на широката публика, а през последните години се развива с изключително бързи темпове и има огромен потенциал“ – коментират организаторите на Sofia Game Night – „Надяваме се за втора поредна година Sofia Game Night да бъде повод за среща както на професионалисти, така и на любители и хора, които дори не подозират за вълнуващия свят на игрите и да им представи възможно да изследват различните възможности на игрите за забавление, образование, както и потенциала им да отразяват или коментират социални и политически теми.“ За първи път благодарение на Елисейския немско-френски фонд Sofia Game Night влиза и в ролята на продуцент на събития и подкрепя финансово проекти, избрани след отворена покана. Сред тях са събития, които изследват артистичния и социален потенциал на игрите, гостувания на международни гости и други.



Друг акцент в програмата на Софийската нощ на игрите е третото издание на изложението “Games Made in BG”, което ще се проведе в Гьоте-институт (ул. Будапеща 1”). В него ще бъдат включени повече от 40 разработчици и създатели на настолни и видео игри от България, между както големи AAA студиа, така и малки независими студиа. Участниците обещават да представят както някои от класическите си заглавия, така и никога не показвани пред публика игри. За първи път през тази година, с подкрепата на The Stars Group, ще се проведе и Show Your Creation 2019 - първото състезание за прототипи на настолни игри. Целта на състезанието е да насърчи предприемаческия дух на всеки, който има желание да създава настолни игри. Събитието ще бъде от две части – в първата създателите на настолни игри ще се включат в boot camp - серия от лекции и срещи, посветени на темата – „Как създаваме и как издаваме настолни игри“, което ще се състои на 19.10.2019 г., съботата преди състезанието, а във втората част ще представят игрите си пред експертна публика. Наградата, осигурена от The Stars Group, ще помогне на победителите да доразработят своя прототип. Сред организациите, които ще се включат тази година са Полски културен институт, Move.bg, Френски културен институт, Британски съвет, Национален исторически музей, Move.bg, SofiaLab, Сцена Derida, както и повечето софийски пространства за настолни и видео игри и мн.др. Очаквайте скоро пълна програма на събитието. Допълнителна информация: Website: http://sofiagamenight.com Facebook: https://www.facebook.com/SofiaGameNight

