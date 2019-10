Тенис Агаси опитва да опази Григор Димитров от това, през което самият той е преминал 09 октомври 2019 | 11:50 - Обновена 0



Стигал до върха, изпадал на дъното и отново изстрелял се към висините, осемкратният шампион от Големия шлем сега е посветил живота си на своята фондация за образование и на училището, което основа в родния си град Лас Вегас.



Златният медалист от олимпийски игри изпълнява ролята на треньор на Григор Димитров и, както признава в интервю за „Inside Hook“, използва натрупания житейски опит, за да опази първата ни ракета от онези демони, които са властвали над самия него.

Agassi family with the legend Steffi Graf watching Grigor play at #USOpen.



: Jaden Agassi IG story pic.twitter.com/fUanRNUKxJ — Krasimir (@lobdowntheline) 4 септември 2019 г. Запитан дали все още мрази тениса, Агаси отговаря: „Не. Мисля, че бях много ясен, дори го написах на първа страница“ – казва той за издадената преди десетилетие автобиография. „Също така бях ясен, че процесът, в който се учех, доведе до период в кариерата ми, за който съм благодарен, че имах. В него можех да балансирам, ходейки по въжето, и владеех корта, имах цел на него, оценявах го и бях благодарен“.



„Така че, дали съм имал повече моменти, в които съм го обичал, отколкото съм го мразил? Може би не. Защото прекарах много време, в което не харесвах себе си. Омразата и любовта са функция на самия теб. Сега помагам на Григор Димитров. Той е добър човек и за мен ще бъде истинска награда, ако мога да му спестя дори десет минути от това, на което самият аз съм се подлагал“.

Grigor and Andre Agassi at Wimbledon on June 29th pic.twitter.com/wMsI5SDYHS — Jade (@dimirevs) 30 юни 2019 г. Американецът е печелил осем пъти „мейджъри“ и има злато от Олимпиада, но най-ценното му отличие е съвсем друго.



„Бих казал пропадането от номер едно до №140 в света. И после изкачването до върха. Защото това е трудно. Вторият път е много по-трудно, понеже винаги си наясно къде е твоето място, а ти не си там. И е по-лесно да се обезкуражиш“, смята Агаси.



Тенисът е сложна игра, а победителите понякога се определят само от една точка. Колко малка е разликата между победата и загубата?

Agassi with Grigor Dimitrov preparing for #Wimbledon #Agassi #Dimitrov #Grass pic.twitter.com/PUo6R84sxd — Yara (@Yara_Kassem) 27 юни 2019 г. „В тениса трябва да си по-добър само от един човек“, казва Агаси. „Всъщност може дори да не си добър. Просто трябва да откриеш начина, по който да преодолееш финалната права. Това, което можеш да заключиш, е, че следващата точка е най-важна. Трябва да извадиш най-доброто от себе си, а най-добрият начин е да се контролираш. Така обикновено победителите са хората, които контролират себе си“.



